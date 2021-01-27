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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أحدث إطلالة لياسمين صبري..وجمهور: تشبه جورجينا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:09 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
سارة ساويرس
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تألقت النجمة ياسمين صبري، فى أحدث إطلالتها، كشافة عن جمالها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

اختارت ياسمين صبري، الظهور بثوب أبيض اللون، ذو ملمس حريري، ونسقت معه اكسسوارات ناعمة، ارتدت أقراط فضية مزودة بقطعة ذهبية، وأسوار فضي فى اليد يكشف عن فخامة مثالية.

وجعلت شعرها الأسود منسدلا على أكتافها، فيما لم تتكلف فى وضع المكياج، ركزت على مكياج العيون بوضع الأيلينر البارز، وحمرة شفاة وردية لتبدو أكثر طبيعية.

تعليقات الجمهور

تفاعل كثيرون من رواد التواصل الاجتماعى، فعلق البعض على أحدث إطلالة، قائلا إنها تشبه بشكل كبير جورجينا، قالت احداهن: "جورجينا سبحان الله"، فيها انتقدها أخرون بأنها تقلد عارضة الأزياء الشهيرة.

هذه ليست المرة الأولى، التى يتحدث البعض عن وجود تشابه بين إطلالات ياسمين صبري، وعارضة الأزياء جورجينا صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، فمؤخرا تصدرت الأولى، تريند على موقع "تويتر" بعنوان "جورجينا الغلابة" بسبب صورها التى لاقت تفاعلا كبيرا بين المستخدمين، إلا أن الفنانة لم تعقب نهائيًا. 

كانت "ياسمين" قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الـ٣٣، مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وأخيها.

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