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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح مدرستين في بسيون بـ10 ملايين جنيه

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:16 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
أحمد فودة
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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن افتتاح المدارس الجديدة والاهتمام بقطاع التعليم من أهم أولويات المحافظة لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول والارتقاء بجودة التعليم المقدم لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة الافتتاحات التي قام بها المحافظ صباح اليوم بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفى فراج، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية.

بدأت الجولة بافتتاح المبنى الجديد بمدرسة "صالحجر" الإعدادية بنات بمركز بسيون بتكلفة 3 ملايين و938 ألف جنيه، ومدرسة عزبة السعداوي للتعليم الأساسي بتكلفة 6 ملايين و177 ألف جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تهدف إلى خفض الكثافة الطلابية بالفصول وتحسين المناخ العام للتعليم، بالعمل مع كافة الأجهزة المعنية والمتخصصة لافتتاح العديد من المدارس والفصول الجديدة وتدريب المعلمين علي كافة الأساليب الحديثة في التدريس والتعامل مع الطلبة.

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