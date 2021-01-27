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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: مستعدون للتواصل مع واشنطن بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:15 م
سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن روسيا ستسعى لإطلاق حوار مفصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الأمن الدولي، وتقترح وضع معادلة أمنية جديدة، تشمل الأسلحة الهجومية والدفاعية النووية وغير النووية.

وأضاف ريابكوف، خلال كلمته أمام البرلمان الروسي، اليوم الأربعاء: «سنسعى لإطلاق حوار مفصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن القضايا التي تهمنا في مجال الأمن الدولي بناء على المعاهدة».

وتابع: «نرى أساس هذا الحوار في المقترحات التي قدمناها للجانب الأمريكي مسبقا، والتي يكمن فحواها في وضع معادلة أمنية جديدة تأخذ في الاعتبار تطور الجوانب العسكرية-التقنية والجوانب العسكرية-السياسية للأمن، أي أننا نقترح توسيع جدول الأعمال الاستراتيجي ليشمل الأسلحة الهجومية والدفاعية النووية وغير النووية القادرة على القيام بمهام استراتيجية».

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تمديد المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها المؤرخة 8 أبريل 2010 «ستارت - 3»، التي تنتهي في 5 فبراير.

ووفقًا للوثيقة المقدمة، فمن المقترح تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات حتى 5 فبراير 2026.

وصرح رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي كونستانتين كوساتشيف، في وقت سابق، بأنه يتوقع أن يتم التصديق على الوثيقة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ اليوم.

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