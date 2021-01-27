نائب محافظ القاهرة توجة بإنهاء أعمال المرافق العامة بحي المقطم

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، ما تم تنفيذه من بنود الخطة الاستثمارية المتعلقة بحي المقطم، كما وجهت بضرورة تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة لها حتى تعود على المواطن بالنفع والفائدة، والإنجاز فى تنفيذ خطة تالف الرصف والاهتمام بتغيير البلدورات ورفع كفاءة الأسفلت، أيضا متابعة صيانة المطبات الصناعية.ووجهت عبدالمنعم، خلال اجتماع لمشاركة اللواء طارق اليمني، رئيس حي المقطم، بضرورة متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء واستقبال المواطنين بالمركز التكنولوجي وتذليل أي عقبات في سبيل تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء قبل انتهاء الموعد المحدد، مشددة على ضرورة متابعة تنفيذ واستكمال دراسة الخطة الموضوعة للقضاء على مشاكل الصرف الصحي بالحي.