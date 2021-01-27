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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

بحضور المصيلحي.. «تضامن النواب» تناقش بيان «التموين»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:12 م
النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي
محمد الشريف - إسلام نصير
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كشف النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن اللقاء الذي تم بين اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، مع الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة تقرير الوزارة الذي تم عرضه على المجلس، لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.

وقال النائب أحمد فتحي، خلال بيان له، إن اجتماع اللجنة مع وزير التموين جاء استكمالا لنقاط النقاش في تقرير الوزارة المقدم في الجلسة العامة مع وزير التموين بعد أن كانت اللجنة أعدت تقريرا أمس، موضحا أن اللجنة ناقشت التقرير مع الدكتور علي مصلحي، الذي قام بالإجابة على كل التساؤلات والاستفسارات وأبدى التعاون مع اللجنة.

وأشاد النائب، بمجهودات الوزارة مطالبا بالتعاون المثمر مع الوزارة في التقارير القادمة ومناقشة النقاطة المطلوب بها إيضاح أكثر، لافتا إلى أن أبرز القوانين التى ستكون على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة، وأن من بين القوانين قانون الأحوال الشخصية، وأن اللجنة ستنظم حوارا مجتمعيا حوله خلال الفترة القادمة وكذلك مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للأمومة والطفولة وصندوق دعم المرأة المصرية ومشروع قانون لإنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي.

وتابع، أن من أهم القوانين التي ستفيد كبار السن هو مشروع قانون تنظيم حقوق المسنين، موضحا أن المواطنين ينتظرون منهم الكثير والكثير، مشيرا إلى أن هناك 32 نائبا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في البرلمان نصفهم يمثلون المرأة المصرية، وأن أعضاء التنسيقية متواجدين فى الـ25 لجنة نوعية للبرلمان.

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