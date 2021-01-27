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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: لا مؤشرات لإعادة إطلاق العلاقات الروسية الأمريكية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:12 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أنه لا يوجد حديث في الوقت الراهن عن إعادة إطلاق العلاقات الروسية الأمريكية، مشيرًا إلى أن الرئيسين الروسي والأمريكي أشارا خلال حديثهما بالأمس إلى وجود خلافات خطيرة بين البلدين.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: «لا يتعين استخدام مصطلح إعادة إطلاق للعلاقات بين البلدين، فلا توجد حتى الآن مؤشرات لحدوث ذلك».

وأضاف:«يوجد حاليًا تفاهم هام وتوافق حول ضرورة تمديد معاهدة ستارت-3، وهو تفاهم مشترك هام جدا سيتم تنفيذه وليس من الوارد الحديث عن إعادة إطلاق العلاقات في الوقت الراهن».

وأوضح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيسين الروسي والأميركي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، أشارا خلال حديثهما الهاتفي أمس الثلاثاء، إلى وجود خلافات خطيرة وأكدا ضرورة مواصلة الحوار.

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