«الصحة العالمية»: تحور «كورونا» ممكن.. ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية

قال الدكتور إيفان هوتن، ممثل منظمة الصحة العالمية، إنه يمكن لفيروس كورونا أن يتحور؛ لذا يجب ارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الوقائية منعًا لانتشار العدوى.وأضاف «هوتن»، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن «لقاح كورونا خاص حتى الآن بالبشر فقط، أما عن فكرة تطعيمات الحيوانات فأنها غير واردة حاليًا».وتابع: «لا أعرف ما إذا كان الفيروس يستطيع التحور داخل الحيوانات الأليفة أم لا»، موضحًا أنه سيتم حاليًا استهداف تطعيم 20% من سكان العالم والفئات الأولى بالتطعيمات مثل الأطباء.من جهته قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إنه تم تشكيل فريق للتواصل مع دول الإقليم لتوصيل كافة طلباتهم وأوراقهم إلى مرفق «كوفاكس» للحصول على حصصهم الخاصة بلقاح فيروس كورونا.وحول مدى ضمان وصول لقاح كورونا إلى الدول الفقيرة، أوضح «المنظري»، أن مرفق «كوفاكس» يسعى إلى ضمان العدالة في توزيع لقاحات كورونا.