الدنمارك تمدد حظر رحلاتها من دبي حتى فبراير

أعلنت الدنمارك، اليوم الأربعاء، تمديد الحظر المفروض على الرحلات الجوية من دبي ومناطق أخرى من الإمارات العربية المتحدة حتى مطلع فبراير المقبل، بسبب الاشتباه في حدوث مخالفات في اختبارات فيروس كورونا المطلوبة لدخول البلاد.وقالت وزارة النقل الدنماركية إنه سوف يتم حاليا تمديد الحظر، الذي أعلن عنه يوم الجمعة لمدة خمسة أيام، حتى الثاني من فبراير المقبل. وينطبق الحظر أيضا على رحلات الترانزيت.وقالت السلطات الدنماركية إنها تجري مباحثات مع مسؤولين في الإمارات العربية المتحدة بشأن نماذج اختبار محتملة، مضيفة أنه قد يتم إلغاء الحظر في وقت أبكر في حال" توافر حل مرض بشأن اختبار موثوق فيه".وكانت الدنمارك قد أعلنت مطلع هذا الشهر أنه يتعين على جميع الركاب القادمين إحضار نتيجة اختبار فيروس كورونا يثبت سلبية الإصابة بالفيروس قبل 24 ساعة من صعود الطائرة.وقال وزير النقل بيني إنجلبراشت إن قرار حظر الرحلات يهدف للحد من التفشي المحتمل للاصابات.وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد قالت الأسبوع الماضي إن جميع مراكز الاختبارات المعترف بها رسميا تخضع لعمليات مراقبة جودة دوريا.