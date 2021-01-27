تامر عبدالقادر ينتقد غياب دور «الثقافة» فى إفريقيا

انتقد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، غياب دور وزارة الثقافة في الاهتمام بالشأن الإفريقي، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة تعاني من التقصير أيضًا في السينما والمهرجانات السينمائية التي تكلف الدولة مبالغ طائلة، وتساءل النائب أين "الوزارة في المهرجانات الكبيرة؟".وأضاف "عبدالقادر"، أن مصر تمتلك سيركًا قوميًا دون اهتمام إطلاقًا، ويوجد به العديد من المواهب مدفونة والحيوانات الموجوده تعاني من الإهمال، ولم تتم إضافة حيوانات جديدة هناك منذ فترة طويلة.وأشار إلى دور الأكاديمية المصرية في روما، وأنه كان لها دور كبير في العروض السينمائية والثقافية وتراجع دورها بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة والمتاحف الفنية تعاني من الإهمال أيضًا ويجب النظر إليها.