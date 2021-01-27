استرازينيكا: الاتحاد الأوروبي طلب لقاحنا بعد 3 أشهر من بريطانيا

ناشد الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية العملاقة "استرازينيكا" الشعب الأوروبي لتفهم التأخير في تسليم اللقاحات المقررة المضادة لفيروس كورونا، لكنه شدد على أن الشركة غير مرتبطة من الناحية القانونية بجدول زمني معين.وأضاف باسكال سوريوت لصحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية "ليس لدينا التزاما تجاه أوروبا... من الناحية التعاقدية، قلنا إننا سنبذل قصارى جهدنا".وتابع سوريوت وهو فرنسي الجنسية في المقابلة التي نشرت أمس الثلاثاء إن الإتحاد الأوروبي وقع على تعاقده مع الشركة البريطانية السويدية بعد ثلاثة أشهر من توقيع بريطانيا عليه، لكنه توقع أن تصل الشحنات في نفس الموعد تقريبا.وتبدي المفوضية الأوروبية التي وقعت على تعاقد في أغسطس الماضي للحصول على 400 مليون جرعة من العقار الذي طورته جامعة أوكسفورد غضبا تجاه الشركة منذ أن أعلنت عن التأخير الأسبوع الماضي.وقالت المفوضية الأوروبية إنها كانت تتوقع 80 مليون جرعة بحلول مارس المقبل، لكن الآن تتوقع فقط 31 مليون جرعة.وذكر سوريوت في المقابلة إنه بالنسبة للإتحاد الأوروبي "فإن الهدف هو تسليم 17 مليون جرعة بحلول فبراير المقبل" مشددا على أن اللقاح يتم إنتاجه بدون أرباح.وسيجري مسؤولو الإتحاد الأوروبي اجتماع أزمة ثالثا مع ممثلين من الدول الأعضاء والشركة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.