كشف غموض العثور على مزارع مذبوحًا في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بسوهاج، من كشف غموض العثور على جثة مزارع مذبوحًا وسط الزراعات بناحية نجع فاضل.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده عثورهم على جثة لشخص مجهول الهوية مذبوحا وسط الزراعات.وبالتحريات والبحث الذى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، تبين العثور على جثة "خ.م"، 47 عامًا، مزارع ويقيم بناحية نجع فاضل، وسط الزراعات بها جرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات بالجسم.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن اكتشاف مرتكب الواقعة وهو "ع.خ"، 35عامًا، من أهالي النجع.تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة لمرور بضائقة مالية، وذبحه من الرقبة وطعنه عدة طعنات بواسطة سكين.وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.