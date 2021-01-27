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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

رئيس هيئة قناة السويس يهنئ «جبالى» برئاسة مجلس النواب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:05 م
الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي وأسامة ربيع
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في حضور وكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين.

في مستهل اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع، التهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي على توليه مسئولية رئاسة مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس حجم الثقة التي أولاها أعضاء المجلس الموقر، متمنيًا التوفيق والسداد لرئيس المجلس وأعضائه للقيام بمهامهم الوطنية بما يصب في صالح البلاد، كما أكد الفريق ربيع أهمية تضافر جهود كل المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن جهته، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن بالغ سعادته وامتنانه بهذه التهنئة الغالية، مشيدًا بالمشروعات القومية والتنموية التي تقوم بها هيئة قناة السويس، وكذلك الخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة لتطوير المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أن أداء هيئة قناة السويس في ظل أزمة فيروس كورونا حظى بإشادات دولية وعالمية، وهو ما يثبت جاهزية قناة السويس في التعامل مع جميع الأزمات والتحديات المختلفة بحرفية عالية، وأردف رئيس مجلس النواب "المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مختلف المجالات التنموية تنشر الخير وتبشر بمستقبل مشرق لوطننا الغالي".

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