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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كلية اللاهوت الأسقفية: انتهاء الفصل الدراسى الأول عبر الإنترنت

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:07 م
كلية اللاهوت الأسقفية
كلية اللاهوت الأسقفية
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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انتهت كلية اللاهوت الأسقفية من الفصل الدراسى الأول عبر الإنترنت، من خلال تطبيق زووم ونظام المحاضرات المسجلة؛ نظرًا لظروف فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على صحة الطلبة أثناء الدراسة.

وأضاف المطران سامي، فوزى عميد كلية اللاهوت - فى بيان له - سيكون الفصل الدراسى الثانى للكلية بالحضور وليس عبر الإنترنت، مع التشديد على جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعى واختيار قاعات كبيرة لتسع الفصول ذات العدد الكبير من الدارسين.

واستكمل المطران سامي، يبدأ الفصل الدراسى الثانى بفرع الكلية بالإسكندرية من 4 إلى 6 من شهر فبراير،وفي فرع القاهرة من 11 إلى 13 فبراير، يتضمن الفصل الدراسي الثاني مواد مثل اللاهوت النظامي، اللاهوت الكتابي، اللاهوت الرعوى وعلم الكنيسة.

واستطرد المطران سامى: قررت الإدارة فتح مكتبة الكلية في فرعي القاهرة والإسكندرية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتزام الطلبةبارتداء الكمامة طوال التواجد فى المكتبة أثناء استعارةالكتب مع عدم السماح للطلبة بالجلوس أو المذاكرة في المكتبة.
واختتم: نصلي أن الرب يعطي قوة ومعونة للطلبة وللجميع.

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة.
كلية اللاهوت الاسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، تأسست عام 2005. بلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالب وطالبة
من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.

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