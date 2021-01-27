شروط وزارة التضامن للتقديم في مسابقة «الأم المثالية»

بدأت وزارة التضامن فى الاستعداد لمسابقة الام المثالية، قررت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم 14 فبراير المقبل.ويرصد «الدستور» أبرز شروط التقديم لمسابقة الام المثالية.- ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا.- تكون مُلمة بالقراءة والكتابة على الاقل.-ألا يزيد عدد الأبناء علي 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود " شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان ) بحد أقصى 5 أبناء.- جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا.- تتميز بقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان.- تعمل على تعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.- تشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الاسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.