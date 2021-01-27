تشميع مصنع مخالف بالمعادي جنوب القاهرة

أغلق حي المعادي بجنوب القاهرة مصنعا مخالفا بالمنطقة الصناعية بزهراء المعادي.كما شن الحي المعادي رفقة شرطة المرافق حملة لرفع وإزالة الإشغالات وضبط التكاتك المخالفة بشارع 9، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي.جاءت الأعمال تتفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ونائبه للمنطقة الجنوبية بضرورة القضاء على المخالفات بحي المعادي.