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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخزانة الأمريكية»: تركيا محور لوجيستي في تمويل داعش

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:05 م
وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
أمينة ذكى
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كشف تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية عن تنظيم داعش في أوائل يناير الجاري، أن التنظيم يواصل الاعتماد على "محاور لوجستية" داخل تركيا من أجل تمويله.

وبحسب التقرير، فإن داعش "يجمع الأموال في كثير من الأحيان ويرسلها إلى وسطاء في تركيا، يقومون بتهريب الأموال إلى سوريا أو إرسال الأموال عبر الحوالات العاملة في المخيم".

وقال موقع "أحوال تركية"، لطالما كانت علاقات أنقرة بداعش مسألة مثيرة للجدل لفترة طويلة، وبينما زعم المسؤولون الأتراك أن تركيا كانت الدولة الوحيدة التي قاتلت التنظيم.

وعندما شنت الولايات المتحدة غارة على محافظة إدلب شمال غرب سوريا واغتالت زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019، كتب منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعين حديثًا بريت ماكغورك، مقال رأي لصحيفة واشنطن بوست، أشار فيه إلى أن مخبأ البغدادي كان بالقرب من موقع عسكري تركي كبير، وأن أنقرة لديها "بعض الشرح لتقدمه، وشكر الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب الأكراد السوريين "على الدعم المؤكد الذي تمكنوا من تقديمه" للعملية نفسها.

فيما كتب مدير التدقيق جريجوري سوليفان، في تقرير للخزانة في 4 يناير، أن تنظيم داعش لديه على الأرجح ما يصل إلى 100 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة"، ومع ذلك، أضاف أن الحكومة الأمريكية لم تكن تعرف حجم الأموال.

كما أشار التقرير إلى أن أنصار داعش يستخدمون العملات الرقمية بشكل متزايد، بينما لا يزالون يعتمدون على الأساليب التقليدية لتحويل الأموال إلى العراق وسوريا.

و تم تقديم الملخص ردًا على استفسارات من كبير المفتشين العامين بوزارة الدفاع الأمريكي، وقال التقرير إن داعش واصل جمع الأموال من خلال ابتزاز شبكات تهريب النفط في شرق سوريا، والخطف مقابل فدية، واستهداف الأعمال التجارية والسكان المدنيين، والنهب، وربما تشغيل شركات الواجهة.،كما استمر التنظيم في استخدام شبكات السعاة لتهريب الأموال بين العراق وسوريا.

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