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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تغريم 97 مواطنًا بالشرقية لعدم ارتداء الكمامة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:03 م
عدم ارتداء الكمامة
عدم ارتداء الكمامة
سارة الوردانى
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شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على المواقف العمومية والطرق الرئيسية بمداخل المدينة لمتابعه التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن تغريم 63 مواطنًا مبلغ 50 جنيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتغريم 12 مواطنًا مبلغ 50 جنيهًا قيمه الغرامة المالية الفورية المقررة من رئاسه مجلس الوزراء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية حرصًا على صحه وسلامه الجميع.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بتغريم 22 من سائقي السيارات والتكاتك مبلغ 50 جنيهًا قيمه الغرامة المالية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.

ويناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات التى أعلنتها الدولة ضمن حزمه الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهه إنتشار فيروس كورونا.

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