الحشد الشعبي العراقي يشتبك مع داعش في صحراء الأنبار

أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح، حدوث اشتباكات بين قوات الحشد الشعبي وعصابات "داعش" الإرهابية خلال عملية أمنية غرب محافظة الأنبار.وقال مصلح وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأربعاء: "إنه خلال عملية أمنية تم العثور على عدد من المضافات الإرهابية، واشتبكت قواتنا مع عصابات داعش الإرهابية في صحراء الأنبار الغربية"، مؤكدًا أن العملية الأمنية مستمرة.