تجديد حبس عصابة «التوك توك» في الخليفة 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة مركبات «توك توك» بأسلوب "توصيل الأسلاك"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطلان، حال شروعهما في سرقة مركبة «توك توك» بأسلوب توصيل الأسلاك.وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالكة المركبة وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، وبإستدعائها تعرفت على المركبة واتهمتهما بالشروع في سرقتها.وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة مركبات «توك توك» بأسلوب توصيل الأسلاك.واعترفا بارتكابهما حادث سرقة آخر بذات الأسلوب وسرقتهما لمركبة "توك توك"، وتم بإرشادهما ضبط المركبة المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المركبة واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.