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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: توفير 355 مليون جرعة من لقاح كورونا لبلدان «كوفاكس»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:01 م
لقاح
لقاح
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قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي للشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إنه سيتم توفير 355 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا لجميع بلدان مبادرة (كوفاكس) مع نهاية ديسمبر القادم.

وأضاف "برينان" خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"،أنه مع حلول فبراير المقبل ستوفر مبادرة (كوفاكس) 25 مليون جرعة، ومع نهاية مارس ستكون الجرعات مؤمنة للجميع وسيكون الجميع حصل عليها".

من جهته قال إيفان هوتين، الخبير بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: "إن اللقاح الخاص بفيروس كورونا صالح للفئات البالغة ولا مشكلة من حصول الحوامل عليه، لكن نخشى أن يكون هناك مضاعفات لبعض الحالات"، مضيفا أن التجارب التي أجريت على لقاحات كورونا كبيرة وواسعة وما زال أمامنا الكثير من المعلومات التي تحتاج إلى تحليل خاصة المتعلق بنتائج فاعلية اللقاح، موضحًا أن الأعراض الجانية للقاح الخاص بفيروس كورونا تظهر من أسبوع إلى 4 أسابيع، وهناك بعض الأعراض تظهر بعد التلقيح مباشرة".

وأضاف "هوتين" أنه يوجد العديد من المؤشرات التي تؤكد أمان اللقاح وفاعليته في مواجهة الفيروس، كما أن الدول التي تقوم بالتطعيمات توفر متابعة دقيقة للحالات التي يتم تطعيمها ولا يوجد خوف من الأعراض الجانبية.

يٌذكر أن مبادرة (كوفاكس) الدولية لتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تشمل 190 دولة في العالم، ومن المخطط إنتاج وتوزيع ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم حتى نهاية العام الجاري.

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