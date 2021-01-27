حي حلوان يوقف أعمال بناء مخالف ويصادر المعدات

أزال حى حلوان تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز، والأجهزة المعينة وشرطة المرافق، في المهد لأعمال مخالفة داخل قطعة أرض بشارع المحطة شارع منصور خلف محل علي العطار وهي عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وجار اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.كما أوقف الحى أعمال بناء مباني مخالفة بدون ترخيص بشارع محمود عبد الرحمن من شارع زكي بالعقار رقم 9 بحلوان وتم إيداع مواد البناء بمخزن الحي، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.