هربًا من البرد.. مصرع شاب خلال التدفئة بموقد بلدي في سوهاج

لقي شاب مصرعه خنقًا بغاز أول أكسيد الكربون داخل منزله بقرية الجزيرة الوسطى التابعة لمدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج إثر قيامه بالتدفئة.ونقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء الدكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بالعثور على جثة لشاب داخل منزله أثناء التدفئة باستخدام موقد من الفحم، وجرى نقل الجثة لمستشفى جرجا العام.وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية العثور على جثة "م. ح. ع" 35 سنة، تظهر عليها آثار التحلل، وكشفت التحريات أن المذكور توفي أثناء التدفئة على موقد بلدي بمنزله بقرية الجزيرة الوسطى التابعة لمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتم المعاينة من النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.وتم تحرير محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.