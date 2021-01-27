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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:57 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال رصف بعض الشوارع وتطوير مداخل بعض القرى بمركزي البداري وساحل سليم وذلك ضمن المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وخطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقدية لبعض المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركزي البدارى وساحل سليم رافقه خلالها محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والنائب مجدى سليم عضو مجلس الشيوخ والمهندس إسلام كمال بمشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة. 

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق السنطة البيضاء بكوبري فرحان بمدينة البداري بطول 3 كيلو ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز ويجرى تنفيذه بواسطة مشروع وحدة الرصف بالمحافظة كما تفقد المحافظ موقع كوبري الهمامية على ترعة الهريدي والذي يربط بين قرى شرق وغرب موجهًا رئيس مركز ومدينة البداري بوضع إحلال وتجديد الكوبرى ضمن خطة المركز وسرعة العمل به نظرًا لتهالك الكوبرى القديم وتلبية لاحتياجات الأهالي وتطوير المرافق والخدمات بالقرى والنجوع بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الري لبحث سبل التطهير المستمر للترع ورفع كافة المخلفات منها بصفة مستمرة. 

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير مداخل قرى مركز ساحل سليم وتابع سير الأعمال مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها،والتنسيق مع مسئولي الهيئة القومية للطرق لبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاعات الرصف والاستفادة من خبرات الهيئة.‪ ‬

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