فلسطين تشتري 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك لمواجهة كورونا

أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء، عزمها شراء 100 ألف جرعة من لقاح {سبوتنيك} الروسي في فبراير، وفقا لما نقلته وكالة انترفاكس.يأتي هذا فيما سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 10 وفيات و660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأكدت الوزارة أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من إجمالي الإصابات.