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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تخصيص جائزة للابتكارفي مجال التصنيع الغذائي بجامعة الاسكندرية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:57 م
الجمعية العلمية للصناعات
الجمعية العلمية للصناعات الغذائية
هبه عويضه
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أعلنت الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بجامعة الإسكندرية، عن تخصيص جائزة للابتكار لأول مرة في مجال التصنيع الغذائي ضمن جوائز دريم مشرق السنوية لتشجيع البحث العلمي في مجال جودة وسلامة الغذاء.

وكشفت الدكتورة تيسير محمود أبو بكر أستاذة تكنولوجيا التصنيع الغذائي بجامعة الإسكندرية، ورئيسة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، أن جائزة الإبتكار تشترط أن تكون الفكرة تم نشرها ببحث علمي في إحدى الدوريات العلمية الكبرى بمصر أو تم تصنيع نموذج الإنتاج الخاص بها كما يشترط الحصول على براءة أختراع للفكرة لاثبات مدى جديتها.

وأضافت «أبوبكر»، أن هذه الجائزة الجديدة تأتي في إطار حرص الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والشركة الراعية على تشجيع الباحثين المصريين على الأبتكار وتطوير المنتج الغذائي النهائي بما يعود بالفائدة على المجتمع الصناعي وخلق الشراكة بين الجامعة والصناعة -وهو ماتستهدفه الجامعات المصرية في الآونة الأخيرة - بما يعود بالنفع على المواطن والأسرة المصرية وكذلك تطوير المنتجات المحلية وزيادة الصادرات.

واشارت إلى أنها تأتي ضمن أكثر من 3 جوائز أخرى تقدمها دريم مشرق للأغذية لأفضل رسائل ماجستير ودكتوراه منشورة عام 2020 وكذلك أفضل ورقة بحثية في مصر في مجال جودة وسلامة الغذاء للعام الثالث على التوالي، وتقام احتفالية كبرى سنويا بجامعة الإسكندرية لتوزيع الجوائز للفائزين بحضور عميد كلية الزراعة، وأساتذة جامعة الاسكندرية، والفائزين من مختلف الجامعات ومراكز البحوث المصرية.

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