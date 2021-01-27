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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ماهى ماكينة الحفر العميق التى جاءت لمصر اليوم؟

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:57 م
ماكينة الحفر العميق
ماكينة الحفر العميق
ريم محمود
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استقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اليوم الاربعاء، ماكينة الحفر العميق بمحطة الكيت كات لاستكمال مترو الانفاق، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هذه الماكينة.

- تُعد المحطة الأخيرة بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بعد الانتهاء من أعمال حفر الجزء النفقي بين محطتى الزمالك والكيت كات.

-طولها 929 مترا، وبذلك يكون قد تم تنفيذ الأعمال النفقية للجزء الأول 3A، والتى تبلغ طولها 4 كم.

-شارك فى استقبالها وزراء الكهرباء، المالية، الإسكان، ومحافظ الجيزة.

-تساعد فى التخفيف من حدة الزحام والتلوث.

-تسهم فى تنفيذ عدد من مشروعات النقل الجماعى، بما يخدم أهداف التنمية، وتيسير حركة المواطنين.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، وجه الشكر للمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجميع العاملين بالوزارة على حجم العمل، والجهد الكبير فى تنفيذ هذه الشبكة المتكاملة للنقل الجماعى، وما تشمله من مترو الانفاق، المونوريل، القطار الكهربائى، والقطار فائق السرعة.

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