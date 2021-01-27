بعد بدء التطعيم.. فئات يُحظر حصولها على لقاح «كورونا»

بدأت عمليات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، على نطاق واسع في العديد من بلدان العالم، ومن بينها مصر، لكن هناك تشاؤلات تدور حول ما إذا كان هناك فئات يُحذر حصولها على اللقاح.وأعلنت منظمة الصحية العالمية، أن فئات معينة لا يوصى بتطعيمها، إما بسبب موانع الاستعمال أو شح الإمدادات أو محدودية البيانات، وتشمل هذه الفئات:-- الأشخاص الذين سبق أن عانوا من حالات تحسس شديدة.- السيدات الحوامل.- الأشخاص المصابون بنقص المناعة.وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأولوية حاليًا تتمثل في تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بالمجال الصحي المعرّضين بشدة لخطر العدوى، ويليهم كبار السن، مشيرة إلى أهمية التأكد من تلقيهم اللقاحات قبل تطعيم وتمنيع بقية السكان والمواطنين.