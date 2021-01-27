استمارة 2 تأمينات 2021.. الإرشادات وطريقة تعبئة النموذج

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة طريقة كتابة استمارة 2 تأمينات 2021، وذلك بالبحث عنها خلال المواقع الإلكترونية على محركات البحث، خلال هذه الفترة، مع توضيح بعد التغيرات التي طرأت على النموذج القديم (استمارة 2 تأمينات وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975، والاستمارة الجديدة الخاصة بعام 2020.





"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة طريقة كتابة استمارة رقم 2 تأمينات 2021، وفقا للقانون التأمينات الجديد الصادر لعام 2019، والذي تم تطبيقه بداية من عام 2020 الماضي، والتغيرات التي طرأت عليها.

التغيرات الجديدة على استمارة 2 تأمينات

حدث اختلافا صغيرًا بين استمارة 2 تأمينات القديمة والاستمارة الجديدة التي طبقت بداية من عام 2020، ويعتبر أول اختلاف هو إزالة خانات النوع وتاريخ الميلاد، والأجر المتغير، وكود مدة الاشتراك من النموذج في استمارة التأمينات الجديدة، وأما ثاني اختلاف هو إضافة خانة للرقم القومي والراتب الشامل في النموذج الجديد.

الإرشادات على استمارة 2 تأمينات

وحددت هيئة التأمينات عدد من الإرشادات داخل استمارة 2 تأمينات جاءت كالتالي: تحرر هذه الاستمارة من أصل وصورتين وتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط متضمنة بيانات جميع العاملين، بما فيهم المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.

موعد تقدم الاستمارة للجهات الحكومية والخاصة

تقدم الاستمارة إلى الجهات الحكومية والخاصة، حيث تقدم إلى منشآت القطاع الخاص، في موعد شهور يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى، وفى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالنسبة للأجر المتغير، وأما منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام: في يوليو من كل عام متضمنة الأجر الأساسى للمؤمن عليهم.





وفي حالة تقديم استمارة 2 في بداية النشاط يتم كتابة الأجور التأمينية للعاملين في المنشأة وقت بداية النشاط، وأما في حالة تقديمها في يناير يتم كتابة الأجور التأمينية بعد زيادتها بحد أدنى 7% مع الأخذ في الاعتبار جبر كسر الجنية إلى جنية صحيح.

ملاحظات عند تعبئة استمارة 2 تأمينات

يراعى عدد من النقاط عند تعبئة نموذج استمارة 2 تأمينات، وهي: كتابة الأرقام التأمينية من الأصغر للأكبر، وجبر كسر القروش الى جنية، وبداية من 1 يناير 2020، وبعد تطبيق قانون التامينات الاجتماعية الجديد يجب إلا يقل الراتب التأميني عن 1000 جنية.





وأما في حالة اضافة ال 7 % الزيادة السنوية لراتب 2019 اذا لم يصل الراتب التأميني لمبلغ الف جنية يجب إيصاله إلى 1000 جنية في استمارة 2 تأمينات لعام 2020.





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