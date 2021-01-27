بعد تأخر لقاح كورونا.. «استرازينيكا» ترفض المشاركة في اجتماع أوروبي

قال مسؤول أوروبي، اليوم الأربعاء، أن شركة استرازينيكا ترفض المشاركة في اجتماع مع الاتحاد الأوروبي حول التأخر في إنتاج اللقاحات، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.ويشهد برنامج التحصين ضد وباء فيروس كورونا المستجد في دول الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة حالة من التباطؤ بسبب خفض الدفعات، التي من المقرر أن تتسلمها دول التكتل من لقاح فايزر - بيونتيك وسط تهديدات من بعض دول المنطقة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة.فيما قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الصحية قالت ستيلا كرياكيديس، الاثنين الماضي، إن المحادثات مع أسترازينيكا "كانت نتيجتها غير مرضية بسبب الافتقار إلى الوضوح والتفسير الكافي" للموقف الحالي.