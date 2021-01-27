محافظة القاهرة تقترب من إنهاء باكيات شارع الخمسين

تفقد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين الأعمال الجارية بمشروع إنشاء 100 باكية بشارع الخمسين بجوار الورش لنقل أصحاب باكيات مساكن أطلس، وذلك لعمل نزلة من الطريق الدائري.واقتربت محافظة القاهرة من إنهاء أعمال الباكيات بتشطيب سوبر لوكس ودورات مياه على أحدث طراز حسب الخطة الموضوعة ببناء أسواق حضارية.تعتبر باكيات شارع الخمسين من أهم أعمال المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة لتحسين الاسواق ورفع كفائتها وتطويرها.جاءت الأعمال في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال وإنشاء أسواق حضارية تواكب روح التطويرات التي تقوم بها محافظة القاهرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين