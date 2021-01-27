الكرملين: من المبكر الحديث عن إعادة تنشيط العلاقات مع أمريكا

قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، ان المكالمة الهاتفية الأولى التي جمعت بوتين وبايدن جرت بمبادرة من الرئيس الروسي، وتابع أنه من المبكر الحديث عن إعادة تنشيط العلاقات بين موسكو وواشنطن في الوقت الحالي.يأتي هذا فيما أعلن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا اتفقت مع الولايات المتحدة على تمديد معاهدة "ستارت-3"، وفقا لشروط موسكو.وقال نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات صحيفة، إن "روسيا ستعمل من خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة لصالح تعزيز نظام الحد من التسلح، مضيفا من المهم أننا تمكنا من الحفاظ على أحد عناصر الهيكل الدولي في مجال الاستقرار الاستراتيجي، أقول هذا على الرغم من عدم انتهاء إجراءاتنا الداخلية. إنه انعكاس لمسؤولية روسيا تجاه مسألة الحد من التسلح"، معربا عن أمله في إحراز تقدم في هذا المجال بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهها العلاقات الروسية الأمريكية.