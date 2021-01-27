وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية لبطولة كأس العالم لكرة اليد الـ27 رجال - مصر 2021.وافق المجلس أيضا على إضافة الرقيب أول سابقًا محمد محمد النادي عفيفى، من القوات المسلحة، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، والذي أصيب أثناء تنفيذ مأمورية أمنية، في إطار تكريم أبطال هذا الوطن.