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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: دعم وتشجيع الصيادات لأول مرة ضمن «بر الأمان»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:51 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه وفقا للتوجيهات الرئاسية، تعمل الوزارة على تقديم تأمين اجتماعي ودعم نقدي للصيادين، لاسيما الصغار منهم، لإمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم.

وأضافت أنه سيتم أيضا دعمهم بقروض متناهية الصغر من خلال منح قروض بفوائد ميسرة لآجال مختلفة بالتعاون بين بنك ناصر الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات مع صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك، وذلك لشراء معداتهم من مراكب وقوارب للصيد وإقامة ورش لصناعة مستلزماتهم، فى إطار مبادرة "بر الأمان" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأشارت فى تصريحات للدستور، إلى أنه لأول مرة سيتم توفير مراكب وشباك للصيادات النساء لدعمهن وتشجيعن على العمل، كما أنه سيتم حصر فئة الصيادين ضمن العمالة غير المنتظمة، حيث تقوم الوزارة بتطوير صندوق لرعاية ودمج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارئ والأزمات الاقتصادية وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت أن خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة تتمثل فى وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتوعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة.

وأوضحت أنه تم تقديم خدمات دعم نقدي لـ 1.3 مليون من العمالة غير المنتظمة التي تأثرت سلبًا من جراء فيروس كورونا.

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