6789 إصابة جديدة و389 وفاة بكورونا فى بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، تسجيل 6789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس داخل البلاد إلى مليون و489 ألفًا و512 حالة.وأوضحت الوزارة حسبما ذكر "راديو بولندا"، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 389 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 36 ألفًا و54 حالة، بينما تم تسجيل 2692 حالة تعافٍ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس مليونًا و246 ألفًا و267 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.