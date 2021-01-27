بعد تصدرها التريند.. أجمل أزياء هنادى مهنا

تصدرت الفنانة هنادي مهنا، محركات البحث جوجل بعد أن حالت ضيفة وزوجها ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة «dmc»، تحدثت عن حياتها الخاصة وأيضا زوجها الفنان أحمد خالد صالح.ملابسهاتعتبر "هنادي"من أيقونات الموضة في السينما، هي من النجمات الشابات اللاتي لفتن الأنظار مؤخرًا، تتميز دائما بإطلالتها البسيطة، تختار الملابس العصرية الكاجوال، التي تجمع بين الأناقة والبساطة في آن وأحد.تسريحات شعرهاتطل الفنانة بشعر منسدل، وتفضل اللون البني الذي يظهر جمالها، ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالاتها.