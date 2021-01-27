ضبط 3 يتاجرون بالمواد المخدرة في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط 3 أشخاص، لتخصصهم في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم بندقية آلية، وكميات من المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، ويقيمون بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج.وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء الدكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج بضبط 3 أشخاص بدائرة المركز يتاجرون في المواد المخدرة.عقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية من ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية عيار، عدد من الطلقات لذات العيار، فرد محلى الصنع، كمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الشابو وكمية من مخدر الحشيش، و3 ميزان حساس، وسلاح أبيض ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة متحصلات من المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمين على النيابة لمباشرة التحقيق.ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.