غلق 2991 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق 565 محلا، و143 سوقا، و181 مطعما، و327 مقهى، 314 ورشة و643 منشأة أخرى بإجمالي 2173 منشأة مخالفة.كما أشار المحافظ، إلى غلق وتشميع 818 مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.ويهيب محافظ الغربية بالسادة أصحاب المحلات والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.