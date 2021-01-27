عمان والسعودية تبحثان التعاون في قطاع النقل البري

بحث وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد بن حمود المعولي، عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزير النقل السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مجالات التعاون فيما يتعلق بالنقل البري.وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا أيضا خلال الاتصال الأمور ذات الاهتمام المشترك لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.