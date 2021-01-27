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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 2816 حملة تطهير وتعقيم لمواجهة كورونا بالشرقية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:02 م
حملة تطهير وتعقيم
حملة تطهير وتعقيم لمواجهة كورونا
سارة الوردانى
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أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت في الفترة من 1 يناير إلي 21 يناير 2021، بتنفيذ 2816 حملة تطهير وتعقيم موسعة شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع مجالس المدن والأحياء.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 476 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و40 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و66 حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة و38 حملة تطهير وتعقيم الشوارع و32 حملة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و67 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و379 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و1718 حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على اتباع الإرشادات الصحية المقدمة؛ للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

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