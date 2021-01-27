مسئول بريطاني: نتوقع زيادة كبيرة في وفيات كورونا الفترة المقبلة

قال كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا، اليوم الأربعاء، إن بلاده من المتوقع أن تشهد ارتفاعا في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي.و تابع كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا، فيروس كورونا المستجد سيحصد المزيد من الأرواح في بريطانيا، خلال الأسابيع المقبلة، حتى يعطي اللقاح مفعوله، مضيفا أعتقد أنه علينا أن نكون واقعيين، لأن هذا سيحدث"، في إشارة إلى ارتفاع الوفيات.