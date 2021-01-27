السبت.. فصل الكهرباء عن مناطق بطنطا 3 ساعات

أعلنت المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الأربعاء، عن فصل التيار الكهربائي من محطة سبرباى بطنطا يوم السبت القادم، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية.وأشارت رئيس قطاع كهرباء الغربية، أن الأماكن التى ستتأثر بانقطاع الكهرباء خلال تلك المدة الزمنية بطنطا هى، منطقة سبرباى بالكامل، ومنطقة المماليك بقحافة، ومنطقة مستشفى رمضان التخصصي والشوارع المحيطة، ونهاية شارعى سعيد والحلو، وأول طريق شوبر، وشارع على مبارك، والبنك المركزي، وشارع عمر بن عبدالعزيز، ومنطقة مديرية الزراعة،منطقة التنظيم والإدارة بالإستاد، ومبنى قناة الدلتا " السادسة".وأضافت خطوط الريف بمركزى طنطا والسنطة، تشمل قرى نواج، ومحلة منوف، والرجدية، وخرسيت، وشوبر،شبشير، ومحلة روح،وشبشير الحصة، والقرشية، وطوخ مزيد، وميت يزيد، والعزب المجاورة والتابعة لتلك القرى.