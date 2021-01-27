غادة الصياد عميدا لـ«حاسبات دمياط»

أصدر اليوم الأربعاء، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، قرارًا بتكليف الدكتورة غادة محمد الصياد "القائم بعمل عميد بكلية الفنون التطبيقية السابق" للقيام بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات اعتبارًا من 30 يناير 2021 ولنهاية العام الجامعي 20202021.يذكر أن الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، حضر أمس الثلاثاء الحفل الذي أقامته كلية الحاسبات والمعلومات تكريمًا للدكتور جمال بحيري القائم بعمل كلية الحاسبات والمعلومات بمناسبة بلوغه السن القانونية.