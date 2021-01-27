«الوزراء» يوافق على مشروعي قرارين لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين لزيادة كفاءتهم.كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 69.16 فدان، ناحية منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها في بعض المشروعات البترولية.