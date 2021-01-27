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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بدأت من السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لطبيب الأسنان المتحرش

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:40 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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تصدر اسم طبيب الأسنان المتحرش "ب.س" تريندات السوشيال ميديا صباح اليوم، عقب القبض عليه داخل عيادته بمنطقة الدقى، عقب تقديم بلاغات ضده خلال الشهور الماضية فاستجاب النائب العام، وقد تعددت الشهادات ضده وكانت أبرزها للممثل عباس أبو الحسن.

ألقت مباحث الجيزة القبض على طبيب متهم بالتحرش بعدد من الرجال، بينهم فنان شهير، تحرر محضرا بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان النائب العام تلقى بلاغا بتورط ".ب.س.ن"، بالتحرش بعدد من الرجال، بينهم فنان شهير وقررت النيابة المختصة ضبط وإحضار المتهم.

وتمكن رجال المباحث من القبض على الطبيب المتهم بعد إعداد عدة أكمنة، وذلك أثناء تردده على منطقة الدقي، وحرر محضر بالواقعة، تم إحالته إلى النيابة، وباشرت النيابة التحقيق.

وكتب الممثل عباس أبو الحسن فى تغريدة له على تويتر عقب القبض علي الطبيب:" ولا يفوتني ان اشكر المحامي القدير طارق جميل سعيد محامي المتحرش المقبوض عليه د.باسم سمير، فبعد ان كنت قد اكتفيت بفضحه علي الملاء بعد اول حملة، فلولا انه شار عليه يخبطني انذار بدعوي سب وقذف واصداره بيان تهديدي بإسمه ما كنت إستأنفت مجهوداتي ولارحت للنائب العام. بجد براڤو طروق"

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