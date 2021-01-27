«القوة الناعمة».. وزيرة الثقافة تكشف خطة غزو إفريقيا ثقافيًا

استعرضت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، الخريطة الثقافية لمصر في إفريقيا، والتي جاء في مقدمتها قرار معاملة الأفارقة زائري المتاحف الفنية والقومية التابعة للوزارة معاملة المصريين فيما يخص أسعار التذاكر، مشيرة إلى أنه جار إطلاق مبادرة جديدة بهدف دعم العلاقات مع الجانب الإفريقي، وتتضمن مجموعات قصصية تحكي قصص تحرر إفريقيا.وقالت وزيرة الثقافة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن هناك العديد من الأنشطة الهامة لدعم تعزيز العلاقات المصرية-الإفريقية، منها إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب أعمال مترجمة لأبرز الكتاب والمفكرين الأفارقة، ومنها الثقافة والمثقفون في أفريقيا، مصر في أفريقيا، صراعات الحرب الباردة في أفريقيا، فضلا عن مختصر التاريخ العام لأفريقيا.وأضافت عبدالدايم، أنه تم التعاون أيضا مع الجامعات المصرية لتنظيم عدد من الندوات والأنشطة باستضافة السفراء الأفارقة، ومنها تحت عنوان "العلاقات المصرية - الإفريقية"، "الاتحاد الإفريقي على خطي الاتحاد الأوروبي"، فضلا عن إطلاق الوزارة مبادرة "اعرف أهلك" لمد جسور المحبة والتواصل مع الدول الأفريقية الشقيقة، وإطلاق مكتبة مصر العامة مبادرة "لغتي أفريقيه"، منوهة إلى إعلان دولة السنغال كضيف شرف الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.وأكدت العمل استعادة دور مصر الريادي من خلال برنامج "قوة مصر الناعمة"، والتمثيل في جميع المحافل الدولية الذي يعكس الحضور وكذلك استضافة العديد من الفعاليات.وأشارت في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي إلى أن الوزارة نجحت في تنفيذ والمشاركة في فعاليات داخل وخارج مصر بلغت 2132 فاعلية نشاطا متنوعا استفاد منها 253 ألف مواطن.وأوضحت أن أكاديمية الفنون بروما تلعب دورا مهما للغاية في حضور قوة مصر الناعمة في الخارج، بالإضافة إلى أنها مثلت جسرا بين مصر والثقافة الغربية، وقدمت عبر مكتبتها مشروع مهم تحت عنوان مصر مستمرة في كتابة تاريخها، بالإضافة لمبادرة "اتكلم عربي".وخلال رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي، أشارت إلى أن وزارة الثقافة نفذت 264 فاعلية في جميع المجالات الثقافية، و28 فاعلية بعدد كبير من دول إفريقية من بينها المغرب والجزائر وتونس وكينيا والسودان والسنغال.ولفتت إلى أنه تم إصدار20 عنوانا جديدا لعدد مهم من الكتب عن إفريقيا من بينها إفريقيا وتحولات العالم، وصراعات الحرب الباردة في إفريقيا.