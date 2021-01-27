رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القوة الناعمة».. وزيرة الثقافة تكشف خطة غزو إفريقيا ثقافيًا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:04 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
استعرضت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، الخريطة الثقافية لمصر في إفريقيا، والتي جاء في مقدمتها قرار معاملة الأفارقة زائري المتاحف الفنية والقومية التابعة للوزارة معاملة المصريين فيما يخص أسعار التذاكر، مشيرة إلى أنه جار إطلاق مبادرة جديدة بهدف دعم العلاقات مع الجانب الإفريقي، وتتضمن مجموعات قصصية تحكي قصص تحرر إفريقيا.

وقالت وزيرة الثقافة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن هناك العديد من الأنشطة الهامة لدعم تعزيز العلاقات المصرية-الإفريقية، منها إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب أعمال مترجمة لأبرز الكتاب والمفكرين الأفارقة، ومنها الثقافة والمثقفون في أفريقيا، مصر في أفريقيا، صراعات الحرب الباردة في أفريقيا، فضلا عن مختصر التاريخ العام لأفريقيا.

وأضافت عبدالدايم، أنه تم التعاون أيضا مع الجامعات المصرية لتنظيم عدد من الندوات والأنشطة باستضافة السفراء الأفارقة، ومنها تحت عنوان "العلاقات المصرية - الإفريقية"، "الاتحاد الإفريقي على خطي الاتحاد الأوروبي"، فضلا عن إطلاق الوزارة مبادرة "اعرف أهلك" لمد جسور المحبة والتواصل مع الدول الأفريقية الشقيقة، وإطلاق مكتبة مصر العامة مبادرة "لغتي أفريقيه"، منوهة إلى إعلان دولة السنغال كضيف شرف الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.

وأكدت العمل استعادة دور مصر الريادي من خلال برنامج "قوة مصر الناعمة"، والتمثيل في جميع المحافل الدولية الذي يعكس الحضور وكذلك استضافة العديد من الفعاليات.

وأشارت في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي إلى أن الوزارة نجحت في تنفيذ والمشاركة في فعاليات داخل وخارج مصر بلغت 2132 فاعلية نشاطا متنوعا استفاد منها 253 ألف مواطن.

وأوضحت أن أكاديمية الفنون بروما تلعب دورا مهما للغاية في حضور قوة مصر الناعمة في الخارج، بالإضافة إلى أنها مثلت جسرا بين مصر والثقافة الغربية، وقدمت عبر مكتبتها مشروع مهم تحت عنوان مصر مستمرة في كتابة تاريخها، بالإضافة لمبادرة "اتكلم عربي".

وخلال رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي، أشارت إلى أن وزارة الثقافة نفذت 264 فاعلية في جميع المجالات الثقافية، و28 فاعلية بعدد كبير من دول إفريقية من بينها المغرب والجزائر وتونس وكينيا والسودان والسنغال.

ولفتت إلى أنه تم إصدار20 عنوانا جديدا لعدد مهم من الكتب عن إفريقيا من بينها إفريقيا وتحولات العالم، وصراعات الحرب الباردة في إفريقيا.

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة الجنائية

«مدبولي» يشهد وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة «الكيت كات»: تاريخ جديد للنقل الجماعي

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بالبداري

image description

محافظ أسيوط يتفقد قرية العتمانية الجديدة

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رواندا تلجأ للتكنولوجيا لتقليل فاقد الانتاج الزراعي والمحاصيل‎

جائزة «باول إرليش» الألمانية تذهب لعالمين أمريكيين في الأحياء الدقيقة

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

غدا.. آخر موعد للتقدم لمنحة دراسة الفن في فرنسا

منجي: كتابات تاريخية أكدت ريادة «نحميا سعد» لفن الجرافيك

«انعزلت 4 شهور».. محسن زايد يروي تفاصيل كتابة «حديث الصباح والمساء»

تمديد سوق تخفيضات الكتب في الإمارات حتى 31 يناير