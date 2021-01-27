المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بانتحال صفة ضباط في البساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة آخر في اتهامهم بانتحال صفة ضباط الأمن الوطني لسرقة المواطنين في البساتين في حكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار.وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "عبد الرحمن. م"، شريك متضامن بشركة مقاولات، "محمد. ج"، سائق، "أحمد. ع"، تباع، "محمد. س"، عاطل، "شريف. م"، نقاش بسرقة المبلغ المالي المملوك للمجني عليه ناصر أحمد محمد السيد، بأن كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن جابوا الطرقات بحثا عن فريسة لهم لسلب أمواله فتوجهوا للمكان الذي يخلد فيه المجني عليه وادعوا زورا انتمائهم لقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وبث ذلك الرعب في نفوسهم وأنصاعوا طيعا لرهبتهم فاصطحبوهم داخل إحدى المركبات وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المبلغ المالي وذلك حال كونهم أكثر من شخصين، وقد حدثت الواقعة ليلا أثناء حملهم سلاحا أبيضا مخبىء «مطواة».