المغرب يتسلم نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم

تسلم المغرب، اليوم الأربعاء، نصف مليون جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية للوقاية من فيروس كورونا، مع استعداد البلاد لتصبح أول دولة إفريقية تبدأ حملة تطعيم وطنية ضد الفيروس.وهذه ثاني شحنة لقاحات تصل المغرب بعد تسلمه مليوني جرعة من لقاح أسترا زينيكا من صنع معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.وأعلنت الحكومة عن أنها ستبدأ بتطعيم العاملين في مجال الصحة والأمن والتدريس هذا الأسبوع وأطلقت موقعًا إلكترونيًا ليسجل الآخرون أسماءهم للحصول على اللقاح.ووقعت المملكة اتفاقًا مع سينوفارم في أغسطس آب يتضمن إجراء تجارب سريرية في المغرب، إضافة إلى إعلان خطط لإقامة مصنع للإنتاج.وبحث العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الصيني أيضًا التعاون في مجال اللقاحات، وفي سبتمبر وقع المغرب اتفاقًا لشراء لقاح أسترا زينيكا.