«الصحة العالمية»: «شرق المتوسط» سيكون أقوى فى التعامل مع كورونا

أعلن الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن التوصيات الختامية لمؤتمر منظمة الصحة العالمية حول مستجدات فيروس كورونا المستجد.وقال: انتقلنا من المرض الغامض إلى المرض المعروف من حيث التعامل والانتشار والتشخيص، ووضعنا قاعدة بيانات قوية فى التعامل مع الفيروس، وانتلقنا إلى مرحلة العلاج، حيث وصلنا إلى أفضل طرق العلاجات وكذلك اللقاحات وهى حديث الساعة اليوم.وتابع: على الرغم من وجود لقاحات جديدة لفيروس كورونا وبدء حملات تطعيم المواطنين في العديد من الدول، ولكن يجب الالتزام بإجراءات الصحة العامة وارتداء الكمامات ووسائل الحماية، حيث إن اللقاحات ليست فعالة 100%، ولكنها وسيلة من وسائل الحماية.وأضاف أن النظم الصحية تمكنت من تقوية مختلف الجوانب الخاصة بالصحة، خصوصًا في الدول التى تعانى من عدم الاستقرار في التعامل مع فيروس كورونا، ونتوقع خلال عام 2021 أن يكون إقليم الشرق المتوسط أقوى في التعامل مع الفيروس، وبدورنا مستمرين كمنظمة فى تقديم الدعم.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى عن بُعد الذى يعقده الآن: المكتب الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول تطورات جائحة كورونا فى الإقليم، ولقاحات كوفيد-19.يُعقد المؤتمر بحضور؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمى، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية، والدكتورة كريستينا ماريا بروفيلى، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن.