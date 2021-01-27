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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق المرحلة الثالثة من اختبارات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:36 م
مسابقة بورسعيد الدولية
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء عن بدء انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من اختبارات ومناقشات مسابقة القرآن الكريم والابتهال الدينى فى دورتها الرابعة.

وأوضح المحافظ أن المسابقة تضمنت منافسات اختبارات فرع الفتيات من مختلف محافظات مصر وكذلك منافسات المتقدمين من محافظة بورسعيد شباب وفتيات
حيث قام بالتحكيم فى المنافسات الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف والدكتور عبد الفتاح الطاروطى والشيخ محمد رشاد زغلول إمام الجامع الأزهر والدكتور احمد يسرى وجوده محمد منسقا للجنة التحكيم.

وحضر المنافسات الشيخ جمال عواد مدير عام الأوقاف ببورسعيد والشيخ أحمد قوطة مدير عام الدعوة والشيخ عبد القادر مدير الإرشاد الدينى بالمديرية.

وأكد المحافظ أن محافظة بورسعيد تشرف على المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى منذ عدة سنوات والتى تجمع متسابقين من كافة الدول مما يؤكد على المكانة الرائدة لمحافظة بورسعيد وقدرتها على إدارة المسابقات العالمية والثقافية خاصة فى ظل التنمية التى استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد وتحقيق انجازات عملاقة فى كافة المجالات.

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