نادى ريادة الأعمال بجامعة كفرالشيخ يطلق المعسكر التدريبى الثانى

لرشيد، المدير التنفيذي لمكاتب التايكو ونوادي ريادة الأعمال ومدرب ريادة الأعمال الدولي، والدكتور تامر أحمد، مستشار وخبير ريادة الأعمال وتطوير المشروعات التكنولوجية المحلية والدولية بإشراف الدكتور إيناس جمعة بهجت، مدير مكتب التايكو، والدكتور أحمد محمود قدري، مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة كفرالشيخ. ويعقد المعسكر أون لاين على تطبيق زوم حتى يوم 29 يناير من الساعة 5 وحتى الساعة 8 مساءً.

أطلق نادي ريادة الأعمال بجامعة كفر الشيخ المكون الرابع لمركز ربط الجامعة بالصناعة "التايكو" المعسكر التدريبي الثاني، تحت عنوان The Pursuit of Ideation، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي يشمل أسس ريادة الأعمال والـDesign Thinking والـ Ideation Process.ويقوم بالتدريب مدربون دوليون الدكتور وفاء محمد عبدا